Мужчина потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с подростком. От полученных травм мальчик скончался на месте, сообщили в СК России по Владимирской области. Трагедия

Мужчина потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с подростком. От полученных травм мальчик скончался на месте, сообщили в СК России по Владимирской области. Трагедия случилась вечером 10 июля на втором километре трассы Селимово-Заколпье-Вековка. 28-летний водитель LADA был пьян и не имел прав. Он не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в