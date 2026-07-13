Теперь материалы уголовного дела рассмотрит суд.

Следователи Собинского района передали в суд дело местной предпринимательницы, обвиняемой в систематическом обмане пожилого клиента. Фигурантка тайно похищала средства с его банковского счета.Владелица кафе пользовалась доверчивостью постоянного посетителя. При расчетах через терминал она вводила завышенные суммы за заказы. За 5 месяцев женщина провела более 60 подобных транзакций, украв у пенсионера свыше ста 105 тысяч рублей.Заметив списание денег, потерпевший написал заявление в полицию. В ходе расследования обвиняемая полностью компенсировала нанесенный ущерб.