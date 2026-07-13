В Суздале с большим успехом открылся второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Уже в день старта, 12 июля, мероприятие собрало около шести тысяч ценителей классической музыки из Владимирской

В Суздале с большим успехом открылся второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Уже в день старта, 12 июля, мероприятие собрало около шести тысяч ценителей классической музыки из Владимирской области и разных уголков страны. Фестиваль стал логическим продолжением Летней творческой школы «Новые имена», которая также проходит в этом древнем городе. Прологом к музыкальному празднику стала масштабная опера