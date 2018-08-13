За год с момента запуска своего флагманского продукта ВТБ выпустил более 3 млн «Мультикарт». Более 20% - кредитные. В топ-3 городов по числу выпущенных карт вошли Москва, Санкт-Петербург и ..

За год с момента запуска своего флагманского продукта ВТБ выпустил более 3 млн «Мультикарт». Более 20% - кредитные. В топ-3 городов по числу выпущенных карт вошли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.Наибольшей популярностью у клиентов, оформивших «Мультикарту», пользуется бонусная опция «cashback на весь оборот». Данную программу лояльности выбрали 45% клиентов.На втором месте - опция «Сбережения», позволяющая увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п. (в зависимости от оборота по карте), до 8,5% годовых. Эту бонусную составляющую выбрали 12% владельцев «Мультикарты». На третьем месте по популярности – опция «Авто» (5%).«Мультикарта» позволяет владельцам самостоятельно подобрать любую программу лояльности: накопление бонусов, миль или выплату cash-back,- рассказывает Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ. - Использование этой карты существенно повышает доход от транзакций. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий».С июля прошлого года «Мультикарта» полностью заменила всю ранее действующую линейку пластиковых карт банка. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету до 1,5 п.п.