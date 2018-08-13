Аварий с общественным транспортом в области стало меньше на 11%

Аварий с общественным транспортом в области стало меньше на 11%Во Владимирской области проходит массовая проверка автобусов. Акция продлится до 19 августа, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Полиция проверяет транспорт, работающий на городских и районных маршрутах, автобусы, выполняющие частные заказы и перевозящие детей.«При этотм будут использованы в том числе скрытые методы. Например, сотрудники полиции перемещаются в салонах автобусов в качестве пассажиров, кроме этого используются автомобили без цветографической окраски», - уточнили в МВД.Автобусы, не отвечающие требованиям безопасности, задержат. А водителей, находящихся в болезненном, утомленном состоянии, с признаками опьянения тут же отстранят от управления.Отметим, что за первые полгода в регионе совершено 63 ДТП с участием автобусов. Аварий стало меньше на 11%, а количество погибших в этих ДТП сократилось на 83,3%. Зарегистрировано 28 автопроисшествий по вине водителей автобусов (-10%).