ВТБ Капитал получил премию Finance Monthly M&A Awards 2018 в номинации «Лучший консультант среди инвестиционных банков в России». Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в ..

ВТБ Капитал получил премию Finance Monthly M&A Awards 2018 в номинации «Лучший консультант среди инвестиционных банков в России».Победители должны соответствовать ряду критериев, включая участие в крупных сделках по слиянию и поглощению, экспертизу в финансовой сфере, инновационные методы работы с клиентами. Финалисты отбирались путем голосования участников рынка и экспертного жюри ключевых руководителей Finance Monthly.Риккардо Орчел, руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал, отметил: «Мы гордимся тем, что ВТБ Капитал стал лауреатом награды Finance Monthly M&A Awards 2018, и признательны столь высокой оценке инвестиционно-банковского сообщества и экспертного жюри. В течение последних лет ВТБ Капитал сохраняет позиции лучшего консультанта по M&A-сделкам в России как в условиях благоприятной рыночной конъюнктуры, так и во время сложной ситуации на рынке. Я уверен, что глубокое понимание основных секторов промышленности и экспертиза на развивающихся рынках команды ВТБ Капитал будет способствовать бизнесу наших клиентов и в дальнейшем».