Компания Google объявила об окончании разработки почтового клиента Inbox. Сервис, который прежде всего служил в качестве экспериментальной площадки для функций, впоследствии включенных в Gmail, будет закрыт в конце марта 2019 года.

Компания Google объявила об окончании разработки почтового клиента Inbox. Сервис, который прежде всего служил в качестве экспериментальной площадки для функций, впоследствии включенных в Gmail, будет закрыт в конце марта 2019 года.Inbox был запущен в 2014 году. Приложение отличалось инновационным интерфейсом, позаимствованным у Mailbox (в 2015-м проект был выкуплен Dropbox и закрыт): письма в нем представали как карточки-задачи, с которыми можно было быстро "расправляться" горизонтальными свайпами. При этом Inbox позволял подключить аккаунт в Gmail, а все действия, совершенные в одном из продуктов, синхронизировались с другим.С годами Inbox обрастал удобными функциями. Snooze позволяла свайпом отложить прочтение на удобное время, как в том же Mailbox, функция встроенных напоминаний (Reminders) помогала быстро обозначить планы на будущее, а Assists разрешала прикреплять к письмам и напоминаниям сопутствующую информацию: телефонные номера, карты, часы работы заведений, время чекина в аэропорту и т.д.∎Google позволяет разработчикам читать вашу почту. Как это прекратить читайте такжеВ апреле поисковик провел самый масштабный за долгие годы апдейт Gmail. Обновленный клиент приобрел новый, "чистый" дизайн, а у Inbox позаимствовал очень многие функции: откладывание сообщений, напоминания о письмах, быстрые ответы, а также действия, доступные при наведении указателя на письмо. Закрепленные письма, группы и напоминания работают в Gmail точно так же, как в Inbox. В результате дальнейшая поддержка инновационного почтового сервиса потеряла смысл.