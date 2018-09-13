Рэпер Хаски попал в полицию из-за неудачной шутки. Вечером в четверг в соцсетях появилась информация, что один из постояльцев отеля Ритц-Карлтон в Москве повесился на перилах балкона.

Рэпер Хаски попал в полицию из-за неудачной шутки. Вечером в четверг в соцсетях появилась информация, что один из постояльцев отеля "Ритц-Карлтон" в Москве повесился на перилах балкона.На место приехала полиция. Вскоре выяснилось, что "висельник" — известный российский музыкант, а сам "суицид" оказался розыгрышем, передает "Россия 24".Рэпера и его друга задержали, но вскоре отпустили. Сообщается, что акция могла быть рекламой нового альбома Хаски.