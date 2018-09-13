Героем нового выпуска программы Пусть говорят Первого канала стала Элина Мазур. Женщина рассказала о еще одной любовнице юмориста Евгения Петросяна.

Героем нового выпуска программы "Пусть говорят" Первого каналастала Элина Мазур. Женщина рассказала о еще одной любовнице юмориста Евгения Петросяна.Мазур стала известна российскому зрителю после скандала всемье народного артиста Армена Джигарханяна. На начальном этапе конфликта Элинабыла на стороне супруги звезды советского кино Виталины Цымбалюк-Романовской,заявляла, что является ее подругой, но в дальнейшем стала ее злейшим врагом. Теперь женщиназаявляет, что к ней обратилась некая молодая актриса по имени Галина, которая рассказываето том, что была еще одной любовницей Петросяна.Постоянное участие Мазур в программах и муссирование ееимени в СМИ привлекло к ее персоне повышенное внимание. К редакторам "Пустьговорят" обратились некие лица, которые предоставили компромат на Элину.На присланных неизвестными видеозаписях отчетливо видно, какМазур в компании рослого вооруженного мужчины не пускает в загородный дом женщину,которая представляется хозяйкой строения. Сообщник Элины вооружен, а сама онапросит стрелять в собственницу жилья. Также были кадры, на которых Мазур угрожаеттой же хозяйке топором.Присутствующие в студии эксперты, увидев записи, попросилибывшую защитницу Цымбалюк-Романовской объяснить происходящее на видео. Мазур рассказалаисторию достойную экранизации в Голливуде."В начале 15-го года ко мне обратился очень богатый человек.У него пропала девушка вместе с годовалым ребенком. Он обратился ко мне и попросилнайти ее. Я попыталась разыскать их. По словам этого мужчины, он предоставил ейдостаточно крупную сумму денег для покупки дома, с этого момента девушкапропала", – рассказала героиня программы.Мазур нашла дом на сайте продажи и согласилась на сделку. Въехалаи стала жить. По словам Элины, ее сообщник, который стреляет на видеозаписи –это профессиональный охранник. А строение, которое на купила, одновременно было продано десяти лицам.Потом Мазур заявила, что женщина на видео несобственница дома, а главарь ОПГ, которая имеет отношение к убийствам. "Шесть трупов нашла полиция", – добавила она. Якобы тела жертв были обнаружены в подвале этого же дома. Также бывшая подругаВиталины, рассказала, как ей угрожали и даже разбили голову, тем самым вынудивее обратиться за защитой к криминальным авторитетам, так как правоохранительныеорганы были подкуплены.Присутствующие в студии эксперты совершенно справедливо спросилиМазур, зачем она ввязалась в эту историю с пропавшей девушкой, купила дом. Откудау нее полтора миллиона на приобретение элитного жилья?Главная героиня рассказала, что получила огромные средстваот отца. Также она отметила, что по доброте душевной помогала людям решатьпроблемы.В студии появилась бывшая знакомая Мазур Надежда Кожаева.Женщина заявила, что Элина черный риелтор. "Она совершала сделки с недвижимостью.Она приводила таких людей, которые сильно пили. Отбирали квартиры и убивалилюдей. У папы ее не было никогда денег", – сообщила женщина.В ответ главная героиняшоу заявила, что Кожаеву видит впервые. Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что продолжитискать информацию о Мазур.