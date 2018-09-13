Героем нового выпуска программы Пусть говорят Первого канала
стала Элина Мазур. Женщина рассказала о еще одной любовнице юмориста Евгения Петросяна.
Героем нового выпуска программы "Пусть говорят" Первого канала
стала Элина Мазур. Женщина рассказала о еще одной любовнице юмориста Евгения Петросяна.
Мазур стала известна российскому зрителю после скандала в
семье народного артиста Армена Джигарханяна. На начальном этапе конфликта Элина
была на стороне супруги звезды советского кино Виталины Цымбалюк-Романовской,
заявляла, что является ее подругой, но в дальнейшем стала ее злейшим врагом. Теперь женщина
заявляет, что к ней обратилась некая молодая актриса по имени Галина, которая рассказывает
о том, что была еще одной любовницей Петросяна.
Постоянное участие Мазур в программах и муссирование ее
имени в СМИ привлекло к ее персоне повышенное внимание. К редакторам "Пусть
говорят" обратились некие лица, которые предоставили компромат на Элину.
На присланных неизвестными видеозаписях отчетливо видно, как
Мазур в компании рослого вооруженного мужчины не пускает в загородный дом женщину,
которая представляется хозяйкой строения. Сообщник Элины вооружен, а сама она
просит стрелять в собственницу жилья. Также были кадры, на которых Мазур угрожает
той же хозяйке топором.
Присутствующие в студии эксперты, увидев записи, попросили
бывшую защитницу Цымбалюк-Романовской объяснить происходящее на видео. Мазур рассказала
историю достойную экранизации в Голливуде.
"В начале 15-го года ко мне обратился очень богатый человек.
У него пропала девушка вместе с годовалым ребенком. Он обратился ко мне и попросил
найти ее. Я попыталась разыскать их. По словам этого мужчины, он предоставил ей
достаточно крупную сумму денег для покупки дома, с этого момента девушка
пропала", – рассказала героиня программы.
Мазур нашла дом на сайте продажи и согласилась на сделку. Въехала
и стала жить. По словам Элины, ее сообщник, который стреляет на видеозаписи –
это профессиональный охранник. А строение, которое на купила, одновременно было продано десяти лицам.
Потом Мазур заявила, что женщина на видео не
собственница дома, а главарь ОПГ, которая имеет отношение к убийствам. "Шесть трупов нашла полиция", – добавила она. Якобы тела жертв были обнаружены в подвале этого же дома. Также бывшая подруга
Виталины, рассказала, как ей угрожали и даже разбили голову, тем самым вынудив
ее обратиться за защитой к криминальным авторитетам, так как правоохранительные
органы были подкуплены.
Присутствующие в студии эксперты совершенно справедливо спросили
Мазур, зачем она ввязалась в эту историю с пропавшей девушкой, купила дом. Откуда
у нее полтора миллиона на приобретение элитного жилья?
Главная героиня рассказала, что получила огромные средства
от отца. Также она отметила, что по доброте душевной помогала людям решать
проблемы.
В студии появилась бывшая знакомая Мазур Надежда Кожаева.
Женщина заявила, что Элина черный риелтор. "Она совершала сделки с недвижимостью.
Она приводила таких людей, которые сильно пили. Отбирали квартиры и убивали
людей. У папы ее не было никогда денег", – сообщила женщина.
В ответ главная героиня
шоу заявила, что Кожаеву видит впервые. Ведущий Дмитрий Борисов отметил, что продолжит
искать информацию о Мазур.