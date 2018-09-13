Власти Швеции арестовали подозреваемого в краже королевских реликвий XVII века, которые 31 июля пропали из кафедрального собора в городе Стренгнес. Тем не менее, золотая держава, а также короны Карла IX и его супруги Кристины все еще не найдены.

Власти Швеции арестовали подозреваемого в краже королевских реликвий XVII века, которые 31 июля пропали из кафедрального собора в городе Стренгнес. Тем не менее, золотая держава, а также короны Карла IX и его супруги Кристины все еще не найдены, сообщает Tampa Bay.Имя задержанного не называется. В настоящий момент полиция ищет его сообщников.Украденные преступниками драгоценности хранились под закрытой витриной, которая была оборудована сигнализацией. Как именно преступникам удалось похитить исторические артефакты, не сообщается. Известно лишь, что это было сделано без применения насилия.По версии полиции, воры покинули место преступления на женских велосипедах, которые тоже, скорее всего, украли. После этого преступиники скрылись на моторной лодке.К поискам сокровищ подключены береговая охрана и вертолеты. Проболема в том, что на озере Меларен более десятка островов, на каждом из которых можно было бы спрятать краденое.Украденные ценности объявлены в международный розыск. Их также занесли в глобальную базу украденных предметов искусства.