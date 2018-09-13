Врачи не нашли подозрительных веществ в крови активиста Петра Верзилова, в тяжелом состоянии он переведен в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Врачи не нашли подозрительных веществ в крови активиста Петра Верзилова, в тяжелом состоянии он переведен в реанимацию НИИ имени Склифосовского.Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник, который подчеркнул, что в крови 30-летнего Верзилова врачи не нашли иных препаратов, кроме назначенных ему медицинскими работниками.Собеседник агентства отметил, что у пострадавшего, скорее всего наблюдается вертебро-базилярная недостаточность, то есть, предынсультное состояние.15 июля Верзилов вместе с другими активистками Pussy Riot участвовал в акции на финальном матче чемпионата мира-2018 в Лужниках. Молодые люди в полицейской форме выбежали на поле, из-за чего игру пришлось приостановить. Все участники были задержаны и получили по 15 суток административного ареста.Вертебро-базилярная недостаточность – это нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях. При этом наблюдается головокружение, головная боль, нарушение зрения, резкое одностороннее снижение слуха или появление в ушах шума различного тембра, обморок, потеря интереса к окружающему, слабость, вялость, повышенная утомляемость.Вертебро-базилярная недостаточность имеет свойство быстро прогрессировать.