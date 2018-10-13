Прославленный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян действительно находится в больнице и пробудет там около двух недель, сообщил друг актера Артур Согомонян.

Прославленный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян действительно находится в больнице и пробудет там около двух недель, сообщил друг актера Артур Согомонян."Чего-то сильно критического не происходит, но есть проблемы, которые требуют стационарного решения", — приводит слова Согомоняна РИА Новости.Друг собирается навестить Джигарханяна в лечебном учреждении в ближайшее время.Со своей стороны адвокат Евгений Парфенов заявил, что в связи с "тяжелой болезнью" Джигарханяна его участие в судебном заседании по уголовному делу бывшей супруги актера Виталины Цимбалюк-Романовской 22 октября недопустимо. Юрист добавил, что подтверждающие это документы неоднократно предоставлялись в суд.Адвокат попросил журналистов "не штурмовать" Джигарханяна, а дать артисту "спокойно полечиться", пишет ТАСС.Ранее в субботу стало известно, что 83-летний Армен Джигарханян в пятый раз за этот год попал в московскую больницу. Сообщалось, что он госпитализирован в стабильном состоянии средней тяжести.