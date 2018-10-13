Полузащитник московского Спартака Денис Глушаков получил уведомление о том, что имущество и счета игрока и его супруги Дарьи арестованы решением Никулинского районного суда города Москвы.

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков получил уведомление о том, что имущество и счета игрока и его супруги Дарьи арестованы решением Никулинского районного суда города Москвы.Такую меру суд принял из-за зарегистрированного иска жены футболиста о разделе совместно нажитого имущества, сообщает "Говорит Москва". Теперь супругам предстоит беседа, которая назначена на 22 октября.Напомним, что ранее Дарья Глушакова подала на развод после инцидента в бане, который она выложила в интернет. Также Денис Глушаков накануне скандала с женой потерял место в основном составе "Спартака" из-за лайка в Instagram.