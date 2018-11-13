Акция от ВСМЗ. Начиная с 18-ого ноября, владимирцы и гости города смогут бесплатно посещать все экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Правда только один день в неделю.

Акция от ВСМЗ. Начиная с 18-ого ноября, владимирцы и гости города смогут бесплатно посещать все экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Правда только один день в неделю.Акцию музейщики будут проводить каждое воскресенье вплоть до середины апреля будущего года. Организаторы подчеркивают, не оплачивая входной билет, можно познакомиться исключительно с постоянными экспозициями. Другими словами по воскресеньям бесплатно можно пройти в музей Старый Владимир, что располагается в водонапорной башне в центре города, посетить Золотые ворота и Музей природы на улице Мира, а также экспозиции в историческом музеи, в доме-музее Столетовых и Палатах.Для бесплатного посещения выставки будут открыты с 15.00.