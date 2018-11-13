В Лондоне во время траурной службы в память о погибших за годы Первой мировой войны едва не разразился скандал. Истерику грозилась закатить Меган Маркл.

В Лондоне во время траурной службы в память о погибших за годы Первой мировой войны едва не разразился скандал. Истерику грозилась закатить Меган Маркл.В мероприятии одну из главных ролей играла королевская семья.Чтобы отдать дань памяти погибших балконы Уайтхолльского дворца вышли Елизавета II, Кейт Миддлтон, Камилла Паркер Боулз, Меган Маркл и первая леди Германии Эльке Бюденбендер. В это время принцы Чарльз, Уильям и Гарри возлагали венки к мемориалу.При этом Меган Маркл не пустили на балкончик к Елизавете II. Места рядом с королевой заняли герцогини Кембриджская иКорнуольская. Жену принца Гарри отправили на отдельный балкон к первой леди Германии Эльке Бюденбендер. Маркл, которая до этого во время поминальной службы улыбалась и стреляла глазками, в Уайтхолльском дворце едва не рыдала. Лицо Меган перекосило от сдерживаемых эмоций.Однако эксперт по королевскому этикету Ричард Фицуильям заверил, что в подобной расстановке нет ничего оскорбительного и герцогине Сассекской не стоит расстраиваться. "Дело в том, что на одном балконе дворца могли поместиться только три человека, не больше. Принц Филипп, обычно стоящий рядом с Елизаветой, отсутствовал на мероприятии, а принц Чарльз возлагал цветы, поэтому места рядом с королевой отдали Камилле и Кэтрин – будущим королевам-консортам", – пояснил в интервью The Sun специалист.По словамФицуильяма, для Меган не осталось места, поэтому ей предложили выйти на один балкон с первой леди Германии. В такой расстановке не было дурного умысла, она просто в очередной раз показала иерархию в рамках монаршей семьи.