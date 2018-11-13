Во время церемонии закладки первого камня Российского культурного центра в Сингапуре произошла небольшая заминка. Президент Халима Якоб растерялась и не сразу поняла, что наступила торжественная минута, когда надо снять со стоящего на сцене камня накинутое на него покрывало.

Во время церемонии закладки первого камня Российскогокультурного центра в Сингапуре произошла небольшая заминка. Президент ХалимаЯкоб растерялась и не сразу поняла, что наступила торжественная минута, когданадо снять со стоящего на сцене камня накинутое на него покрывало.В церемонии принимали участие президенты России и Сингапура,которые, руководствуясь протоколом, должны были снять закрывающее каменьпокрывало. Владимир Путин приподнял его со своей стороны, а Халима Якоб немногозамешкалась и сделала это чуть позже.Когда старт строительству Российского культурного центра былдан, Путин заявил, что его возведение будет служить хорошей основой дляразвития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.Затем на торжественном приеме президент Сингапура предложилатост за здоровье и успехи Путина. Главы государств чокнулись фужерами. Причем,у Путина было вино, а у Якоб – сок."Предлагаю тост – за здоровье и успехи президентаПутина, за развитие и процветание россиян и за крепкую дружбу между Сингапуроми Россией", – сказала она.Путин сказал ответные слова: "В Сингапуре, насколько мызнаем, часто говорят: среди друзей и вода – мед. Взаимное доверие – это всегдаоснова прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношениядействительно основываются на взаимном уважении и доверии", – отметилроссийский лидер.Владимир Путин находится с трехдневным визитом в Сингапуре,где проходят саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) иВосточноазиатский саммит. Глава России прилетел в Сингапур с опозданием. Егопресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это тем, что у Путина в Москве быломного важных встреч и из-за этого он немного задержался.В составе большой российской делегации – политики и представителибольшого бизнеса: вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Трутнев, глава МИД СергейЛавров, руководители "Росатома", РФПИ, ВЭБ, "Роснефти" и "Газпрома".