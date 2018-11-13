Оппозиционеру Алексею Навальному запретили покидать пределы России. Запрет может быть связан с возбужденным против него исполнительным производством о взыскании более 2,1 миллиона рублей ущерба по делу Кировлеса.

Оппозиционеру Алексею Навальному запретили покидать пределы России.На своем сайте Навальный сообщил, что выезд за границу ему ограничен ФССП в соответствии с статьей 15 закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Конкретные причины запрета на выезд в документе не указаны.Оппозиционер рассказал, что неоплаченных штрафов у него нет. Есть только "висящие исполнительные производства", но они все нематериального характера."Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад — все было нормально", — отметил Навальный.Между тем, как сообщает "Интерфакс", согласно данным банка Федеральной службы судебных приставов, 9 ноября в отношении Навального было возбуждено дело о взыскании ущерба в рамках "дела Кировлеса".Летом прошлого года суд взыскал 2 миллиона 164 тысяч рублей с Навального, бизнесмена Петра Офицерова и экс-главы "Кировлеса" Вячеслава Опалева, частично удовлетворив иск предприятия, требовавшего взыскать с фигурантов более 16 миллионов рублей. Решение суда не устроило ни одну из сторон. Позже апелляционная инстанция признала решение законным и обоснованным. Тогда же оно вступило в законную силу.Навальный был признан виновным в организации хищения 10 тысяч кубометров леса, а Офицеров — в пособничестве преступлению. Они были приговорены к 5 и 4 годам условно со штрафом в 500 тысяч рублей каждому.