Злоумышленники приобрели два телефона, общей стоимостью около 80 тысяч рублей, и оплатили покупку 16 поддельными купюрами...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Тушино задержали двоих мужчин по подозрению в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Северное Тушино с заявлением о мошенничестве обратился 36-летний владелец салона, реализующего мобильные телефоны. Он сообщил, что неизвестные приобрели два телефона, общей стоимостью около 80 тысяч рублей, и оплатили покупку 16 купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Предприниматель усомнился в подлинности банкнот и обратился в полицию. Исследованием установлено, что купюры, которыми расплатились неизвестные, являются поддельными. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны двое подозреваемых – неработающие 37-летний приезжий из ближнего зарубежья и 31-летний москвич. Телефоны изъяты.Следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицией проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных на территории города Москвы.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56