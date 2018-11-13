Уголовные дела возбуждены в Ковровском и Меленковском районах.

9 ноября около 10 часов вечера сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», находившиеся на маршруте патрулирования, остановили автомобиль марки «Форд Фокус». Водитель, 34-летний местный житель, по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозрения полицейских подтвердили результаты проведенного освидетельствования.Аналогичный факт был выявлен сотрудниками патрульно-постовой службы. 4 ноября около полуночи на улице Куйбышева в городе Коврове полицейские обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21099», который хаотично двигался по дороге. Сотрудники ППС проинформировали о данном факте инспекторов ДПС. Прибыв на указанное место, полицейские задокументировали факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.При аналогичных обстоятельствах экипаж дорожно-патрульной службы ОМВД России по Меленковскому району остановил автомобиль «Део Нексиа», за рулем которого в нетрезвом состоянии находился 23-летний местный житель.В ходе дальнейших проверок полицейские установили, что ранее все водители уже привлекались к административной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.Согласно санкции статьи нарушителям может грозить наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.