Роман известной радиоведущей Ксении Стриж музыкантом Андреем
Макаревичем длился около 4 лет. Детали своей личной жизни журналистка раскрыла
в программе Бориса Корчевникова Судьба человека.
Роман известной радиоведущей Ксении Стриж музыкантом Андреем
Макаревичем длился около 4 лет. Детали своей личной жизни журналистка раскрыла
в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".
Ксения Стриж никогда не задумывалась о детях. Как говорит
сама радиоведущая, ее мужчины не просили ее рожать. Сейчас журналистка в
счастливом браке с Андреем Сусиковым. Пара решилась усыновить ребенка, но пока
подросток большую часть времени проводит в детдоме.
Артистические способности Ксения Стриж унаследовала от отца
– актера театра и кино Юрия Волынцева. В первый раз девушка вышла замуж рано -
ей едва исполнилось 18 лет. Ее избранника Игоря Минаева родители не приняли, и
будущей звезде радиоэфира пришлось даже разорвать отношения с ними.
Мама журналистки считала, что Игоря интересует только
квартирный вопрос, так как Минаев был не из Москвы. Родители Стриж так и не
пришли на свадьбу дочери. Ксения с Игорем прожили вместе недолго – брак все же
распался.
Но прошло немного времени, и Стриж закрутила роман с
начинающим актером Алексеем Зеленовым. От него Ксения забеременела. "Носила
ребенка недели три. Честно, думала об аборте. Потом потеряла ребенка, выкидыш.
Значит, не судьба. На все воля Божья", – рассказала радиозвезда. Этот брак
также продержался недолго.
Следующее свое любовное приключение Ксения вспоминает с
особой теплотой. В ее жизни появился Андрей Макаревич. С известным музыкантом
они так и не поженились. "Эти четыре года были разными, но я невероятно
ему благодарна, повзрослела с ним. Закончилось все так же волшебно, как и
началось. Все как-то непонятно было, сама не поняла, что произошло", -
рассказала ведущая Корчевникову.