Роман известной радиоведущей Ксении Стриж музыкантом Андреем Макаревичем длился около 4 лет. Детали своей личной жизни журналистка раскрыла в программе Бориса Корчевникова Судьба человека.

Роман известной радиоведущей Ксении Стриж музыкантом АндреемМакаревичем длился около 4 лет. Детали своей личной жизни журналистка раскрылав программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".Ксения Стриж никогда не задумывалась о детях. Как говоритсама радиоведущая, ее мужчины не просили ее рожать. Сейчас журналистка всчастливом браке с Андреем Сусиковым. Пара решилась усыновить ребенка, но покаподросток большую часть времени проводит в детдоме.Артистические способности Ксения Стриж унаследовала от отца– актера театра и кино Юрия Волынцева. В первый раз девушка вышла замуж рано -ей едва исполнилось 18 лет. Ее избранника Игоря Минаева родители не приняли, ибудущей звезде радиоэфира пришлось даже разорвать отношения с ними.Мама журналистки считала, что Игоря интересует толькоквартирный вопрос, так как Минаев был не из Москвы. Родители Стриж так и непришли на свадьбу дочери. Ксения с Игорем прожили вместе недолго – брак все жераспался.Но прошло немного времени, и Стриж закрутила роман сначинающим актером Алексеем Зеленовым. От него Ксения забеременела. "Носиларебенка недели три. Честно, думала об аборте. Потом потеряла ребенка, выкидыш.Значит, не судьба. На все воля Божья", – рассказала радиозвезда. Этот брактакже продержался недолго.Следующее свое любовное приключение Ксения вспоминает сособой теплотой. В ее жизни появился Андрей Макаревич. С известным музыкантомони так и не поженились. "Эти четыре года были разными, но я невероятноему благодарна, повзрослела с ним. Закончилось все так же волшебно, как иначалось. Все как-то непонятно было, сама не поняла, что произошло", -рассказала ведущая Корчевникову.