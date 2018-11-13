Правоохранители провели экскурсии и уроки мужества для школьников, а также приняли участие в мероприятиях, организованных творческими коллективами.

Сотрудники полиции Владимирской области провели праздничные мероприятия, посвященные Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.В Камешковском районе состоялось торжественное собрание и концерт. Со словами поздравления к присутствующим в зале сотрудникам и ветеранам ОВД обратился начальник ОМВД России по Камешковскому району Роман Бурдюгов, который пожелал всем успехов на службе, здоровья, а также вручил грамоты и благодарности сотрудникам, достигшим высоких показателей в служебной деятельности.В Вязниках полицейские совместно с общественниками организовали урок мужества, на который пригласили школьников разных классов. Председатель Общественного совета Андрей Пайков рассказал ребятам о примерах мужества и героизма сотрудников органов внутренних дел, проявленных в мирное время при задержании преступников, а так же во время командировок в Северо-Кавказский регион. Ребята узнали, какой трудный и славный путь прошел Герой России генерал-полковник Иван Иванович Голубев от инспектора уголовного розыска до заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации. Продолжила встречу врио начальника ОРЛС ОМВД России по Вязниковскому району Наталья Владимировна Серебренникова, рассказавшая об истории образования, становления и развития Отдела полиции, а также о специфике работы разных служб.В Александровском районе для школьников была организована экскурсия в музей ОМВД. Председатель Совета ветеранов рассказал ребятам об истории создания и становления полицейского ведомства, и о том, какие функции выполняют подразделения МВД. Ребята также получили возможность пообщаться с экспертами-криминалистами и сотрудниками Госавтоинспекции, рассказавшими о своей службе.В этот же день в Александровской городской библиотеке состоялось праздничное мероприятие, организованное местными поэтами и вокальными коллективами специально для женщин в погонах.Торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к Дню сотрудника органов внутренних дел, прошли во всех районах области.