Бывшая жена 88-летнего актера Ивана Краско Наталья дала откровенное интервью. Молодая женщина объяснила, почему же распался их брак. Интересно, что причина оказалась вовсе не в разнице в возрасте.

Бывшая жена 88-летнего актера Ивана Краско Наталья дала откровенное интервью. Молодая женщина объяснила, почему же распался их брак. Интересно, что причина оказалась вовсе не в разнице в возрасте.Иван Краско женился на своей студентке Наталье Шевель в сентябре 2015 года. Бракосочетание пары, чья разница в возрасте составляет 60 лет, стало настоящей сенсацией. Отметим, что с самого начала совместной жизни влюбленных общественность была уверена, что развод неминуем и скор. Прогнозы отчасти оправдались – Иван и Наталья развелись через три года. И все пересуды о том, что молодая женщина вышла замуж ради известности и прочих материальных благ, оказались не соответствующими действительности.За все годы Иван Краско не нажил себе никакой недвижимости, уходя от каждой жены практически без всего. Да и громких ролей Наталье, дипломированной актрисе, тоже не стали резко предлагать после свадьбы. Поэтому сложно обвинить женщину в меркантильности. В различных интервью престарелый артист говорил, что хотел дочь от молодой жены, однако та категорически отказывалась. Вместо рождения ребенка Наталья завела кошку.Кроме того, в браке с Шевель он тосковал по полноценной интимной жизни, так как его супруга боялась беременности и отказывала в сексе. Шевель в свою защиту заявляла, что у них с мужем не было даже собственного жилья. Всю совместную жизнь они ютились в комнатушке в квартире у родственников.Сейчас же, в откровенном интервью, Наталья считает, что на самом деле их брак подкосили "упертый характер" артиста и его трепетные отношения с бывшей женой (тоже Натальей, кстати). По словам женщины, проблемы у них с Иваном начались почти сразу после свадьбы. Наталья дала понять, что муж, несмотря на весь свой житейский опыт и мудрость, не воспринимал ее мнения, становясь "непробиваемой стеной", когда она пыталась отстаивать свои интересы.В кризисные моменты Наталья уходила из дома. Ее увещевал арт-директор. Он приводил ее со словами: "Иван Иванович тоже переживает, только не показывает. У него может случиться сердечный приступ, а виновата будешь ты". Постоянное чувство вины преследовало Наталью. "Я и чувствовала себя постоянно виноватой, маленькой, неопытной... Но несмотря ни на что, я не спешила разводиться, надеялась: вдруг подберу к мужу нужный ключик? Увы, чуда не произошло..." – констатировала бывшая жена Краско.Было много препятствий между влюбленными. "Наша "коммунальная" квартира, где мы жили вместе с невесткой и внуком Ивана, его упертый характер, отношения с прежней женой и детьми..." – цитирует Наталью . Она остро чувствовала себя незащищенной рядом с ним. К примеру, если ее кто-то подкалывал или смеялся над ней, Иван, по словам Натальи, не вставал на ее защиту, а молчал. "А так хотелось опереться на мужское плечо..." – призналась бывшая жена артиста.