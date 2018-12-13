Обычная уборка пыли становится занятием, сопряженным со смертельным риском. Ученые обнаружили в пробах бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Обычная уборка пыли становится занятием, сопряженным сосмертельным риском. Ученые обнаружили в пробах бактерии, устойчивые кантибиотикам.Использование дезинфицирующих веществ при уборкеобщественных помещений привело к появлению смертоносных бактерий. Опасные длячеловека микробы обнаружены в пробах пыли, взятых в различных спортивных сооружениях.Исследования провели специалисты из Северо-Западного университетаСША. Они рассмотрели образцы пыли с 42 спортзалов, где людям приходится частокасаться пола, матов и снарядов и использовать антимикробные влажные салфетки. Оказалось,что содержащееся в чистящих средствах вещество триклозан наделяетмикроорганизмы, которые обитают в , устойчивостью к антибиотикам.Триклозан добавляли в дезинфицирующие средства до 2017 года. Позже это вещество запретили использовать в антибактериальном мыле – его признали потенциально вредным для эндокринной и репродуктивной системы человека. Однако триклозан до сих пор применяют при изготовлении зубной пасты и средств личной гигиены, передает со ссылкой на портал Phys.org.Еще несколько лет назад ученые выяснили, что в обычнойдомашней живут до 9 тысяч видов микробов и грибков. Теперь же, проанализировав полученные образцы,ученые обнаружили в них не только частицы осевшего антибактериального вещества,но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих в пыли микробов к антибиотикам.