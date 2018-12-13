Российская певица Жасмин посетила вечеринку Муз-ТВ.
Знаменитость появилась на празднике в необычном наряде.
Российская певица Жасмин посетила вечеринку Муз-ТВ.
Знаменитость появилась на празднике в необычном наряде.
Вокалистка опубликовала
в личном микроблоге снимок, на котором она позирует в облегающем серебристом мини-платье.
К футуристическому наряду знаменитость подобрала длинные серьги в тон и открытые
босоножки на высоком каблуке черного цвета.
"Пятый элемент 😎", – подписала публикацию знаменитость. Поклонники
оценили отсылку знаменитости к фантастическому триллеру Люка Бессона. В
комментариях многие отмечали, что исполнительница заметно похудела, и выглядит
нереально. Кто-то даже предложил сшить похожее платье дочери артистки –
Маргарите.
"Экстремально", "Бомбическая💣🔥😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы
самая лучшая певица Жасмин! 😍👍❤️", "Самая нежная обаятельная привлекательная с
красивым голосом -ЖАСМИН😍😘👏👏👏", "Похудела
круто интересно как?", "Превосходно выглядишь.Я тебя очень люблю!",
"💞💕💋🌹💐💖💓❤️💞💕💋Сексуальная какая", Голография во всей ее
прекрасности)) А давайте и Маргаритке такое же платьице? Только фасон принцессы
💞",
– писали поклонники.
Напомним, у певицы
Жасмин трое детей – 21-летний Михаил от первого брака, шестилетняя Маргарита и
двухлетний Мирон – от второго. Недавно старший наследник певицы поступил в
МГИМО, причем на бюджет, однако решил учиться платно.
"Сказал, что мы можем
себе это позволить и ему хочется дать возможность получить бесплатное
образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильно
возмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчика
поддержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить за
обучение сына", – сообщила певица ранее в интервью "Дни.ру".