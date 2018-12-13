Российская певица Жасмин посетила вечеринку Муз-ТВ. Знаменитость появилась на празднике в необычном наряде.

Российская певица Жасмин посетила вечеринку Муз-ТВ.Знаменитость появилась на празднике в необычном наряде.Вокалистка опубликовалав личном микроблоге снимок, на котором она позирует в облегающем серебристом мини-платье.К футуристическому наряду знаменитость подобрала длинные серьги в тон и открытыебосоножки на высоком каблуке черного цвета."Пятый элемент 😎", – подписала публикацию знаменитость. Поклонникиоценили отсылку знаменитости к фантастическому триллеру Люка Бессона. Вкомментариях многие отмечали, что исполнительница заметно похудела, и выглядитнереально. Кто-то даже предложил сшить похожее платье дочери артистки –Маргарите."Экстремально", "Бомбическая💣🔥😍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Высамая лучшая певица Жасмин! 😍👍❤️", "Самая нежная обаятельная привлекательная скрасивым голосом -ЖАСМИН😍😘👏👏👏", "Похуделакруто интересно как?", "Превосходно выглядишь.Я тебя очень люблю!","💞💕💋🌹💐💖💓❤️💞💕💋Сексуальная какая", Голография во всей еепрекрасности)) А давайте и Маргаритке такое же платьице? Только фасон принцессы💞",– писали поклонники.Напомним, у певицыЖасмин трое детей – 21-летний Михаил от первого брака, шестилетняя Маргарита идвухлетний Мирон – от второго. Недавно старший наследник певицы поступил вМГИМО, причем на бюджет, однако решил учиться платно."Сказал, что мы можемсебе это позволить и ему хочется дать возможность получить бесплатноеобразование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно. Я очень сильновозмущалась, а дедушка особенно кричал. В итоге мне пришлось мальчикаподдержать. Я работала очень много, поэтому могу позволить себе заплатить заобучение сына", – сообщила певица ранее в интервью "Дни.ру".