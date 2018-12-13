Я долго выбирал свою профессию, признался на пресс-конференции в Ярославле Владимир Путин. Он напомнил, что учился на юрфаке ныне Санкт-Петербургского госуниверситета. И сейчас Путин доволен своим выбором. При этом вопросы образования его интересуют и сейчас.

Я долго выбирал свою профессию, признался на пресс-конференции в Ярославле Владимир Путин. Он напомнил, что учился на юрфаке ныне Санкт-Петербургского госуниверситета. И сейчас Путин доволен своим выбором. При этом вопросы образования его интересуют и сейчас.Президент России признался, что его захватывает современное развитие науки. Особенно генетика и искусственный интеллект. Так Владимир Путин в ходе открытого урока "Направление прорыва" в рамках форума "ПроеКТОриЯ" ответил на вопрос, какую бы он выбрал сейчас профессию, учитывая то, что по словам ведущей Яны Чуриковой, все актуальные на сегодняшний день профессии не существовали в то время, когда нынешний президент России был абитуриентом.Путин призвал молодых людей грамотно выбрать профессиональный путь. По его мнению, это надо для того, чтобы знания молодых помогли России сохранить лидерство и получить новые компетенции. Также важно, чтобы преподаватели вовремя и грамотно были сориентированы на то, чем будут заниматься в будущем их выпускники.Это по мнению Путина, снижает риски, когда Россия не является лидером по количеству населения."Вообще найти себя в жизни — самое главное, это первый шаг к успеху. Если есть увлечение, будет обязательно и победа", — выдал тайну успеха в жизни Владимир Путин.Путин добавил, что в 2018 году на поддержку творчества молодежи государство выделило около 5 миллиардов рублей. Это больше, чем в предшествующие годы.Это те средства поддержки, которые позволят сделать молодым первый шаг."И я хочу, чтобы он был у вас удачным, — обратился он к молодым людям. — Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означаем, что мы сохраним лидерство".Открытый урок "Направление прорыва" в рамках форума "ПроекКТОриЯ", в котором принял участие президент России Владимир Путин, транслировал телеканал "Россия 24".