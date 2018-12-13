В украинской прессе затравили Народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Газеты Незалежной критикуют каждый шаг Примадонны.

В украинской прессезатравили Народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Газеты Незалежнойкритикуют каждый шаг Примадонны.Буквально на днях СМИ Украины напали на Аллу Борисовну. Мол,70-летняя звезда из ума выжила, раз позволяет себе носить мини-юбки и короткиеплатьица."В возрасте Пугачевой не стоит выбирать подобныенаряды", – писало украинское издание Obozrevatel.ua со ссылкой на фанатовПугачевой. Ниже портал обнародовал несколько гневных комментариев отвозмущенных интернет-пользователей, о якобы полуголой певице.Днем ранее та же газета распекала звезду за несуразный внешнийвид. Отмечалось, что Примадонна, облачившись в наряд, который больше подойдетмолодой девчонке, выглядит неподобающе для женщины почтенного возраста.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян считает, что украинским журналистам необходимооставить в покое легендарную исполнительницу. По словам общественника, СМИ обязаныпроявить уважение к звезде."На мой взгляд, последнее дело критиковать человека за то,как он одевается. Если человека невозможно никак задеть за его позицию, топереходят на его внешность и на то, как он одевается. Мне кажется, чтоукраинским СМИ и их читателям должно быть стыдно за подобное поведение вотношении Аллы Пугачевой. Живет себе женщина, никого не трогает, ходит надружеские праздники, даже на ТВ уже перестала появляться и все равно находятсянедовольные тем, что она делает", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".Вадим Манукян заметил, что в информационном пространствеНезалежной чаще всего "полощут" звезд, живущих в России, а "угодным" властизнаменитостям поют дифирамбы. "К примеру, они видели, чтобы Софию Ротару в российских СМИкто-то обсуждал за одежду или внешний вид? Нет! Потому что это дикостьзаниматься подобными вещами! Украинцы! До чего же вы опустились за последние 5лет! Стыдитесь!" – дал отпор злопыхателям общественник.