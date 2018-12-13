В украинской прессе
затравили Народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Газеты Незалежной
критикуют каждый шаг Примадонны.
В украинской прессе
затравили Народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Газеты Незалежной
критикуют каждый шаг Примадонны.
Буквально на днях СМИ Украины напали на Аллу Борисовну. Мол,
70-летняя звезда из ума выжила, раз позволяет себе носить мини-юбки и короткие
платьица.
"В возрасте Пугачевой не стоит выбирать подобные
наряды", – писало украинское издание Obozrevatel.ua со ссылкой на фанатов
Пугачевой. Ниже портал обнародовал несколько гневных комментариев от
возмущенных интернет-пользователей, о якобы полуголой певице.
Днем ранее та же газета распекала звезду за несуразный внешний
вид. Отмечалось, что Примадонна, облачившись в наряд, который больше подойдет
молодой девчонке, выглядит неподобающе для женщины почтенного возраста.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян считает, что украинским журналистам необходимо
оставить в покое легендарную исполнительницу. По словам общественника, СМИ обязаны
проявить уважение к звезде.
"На мой взгляд, последнее дело критиковать человека за то,
как он одевается. Если человека невозможно никак задеть за его позицию, то
переходят на его внешность и на то, как он одевается. Мне кажется, что
украинским СМИ и их читателям должно быть стыдно за подобное поведение в
отношении Аллы Пугачевой. Живет себе женщина, никого не трогает, ходит на
дружеские праздники, даже на ТВ уже перестала появляться и все равно находятся
недовольные тем, что она делает", – рассудил эксперт в беседе с "Дни.ру".
Вадим Манукян заметил, что в информационном пространстве
Незалежной чаще всего "полощут" звезд, живущих в России, а "угодным" власти
знаменитостям поют дифирамбы. "К примеру, они видели, чтобы Софию Ротару в российских СМИ
кто-то обсуждал за одежду или внешний вид? Нет! Потому что это дикость
заниматься подобными вещами! Украинцы! До чего же вы опустились за последние 5
лет! Стыдитесь!" – дал отпор злопыхателям общественник.