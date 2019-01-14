У Ольги Рапунцель появилась соперница. Участница шоу Дом-2 заявила о намерении разбить семью длинноволосой красотки.

У Ольги Рапунцель появилась соперница. Участница шоу "Дом-2"заявила о намерении разбить семью длинноволосой красотки.Ольга Сударкин не верит, что Дмитрий Дмитренко действительнолюбит свою супругу Рапунцель. Блондинка не скрывает своих чувств к молодомучеловеку. Жительница телестройки ранее только флиртовала с женатым участником шоу, однако сейчас перешла в наступление и буквально преследует чужого мужа.Сударкина заявила, что сможет увести Дмитренко у Рапунцель. Помнению блондинки, в отношениях супругов уже давно нет любви. Дима и Оля не испытывают сексуального влечения друг к другу, и непроявляют нежных чувств. Якобы житель уже не может скрыватьраздражение, которое вызывает у него жена.Не смущает Сударкину и тот факт, что ее соперница недавно подарила наследницу Дмитренко. К слову, новоиспеченныйпапаша души не чает в дочери Василисе. И много времени посвящает ее воспитанию.Между тем, многие участники "Дома-2" уверены, что Ольга Сударкина,ухлестывая за чужим мужем, пытается таким образом избежать построения отношенийс другими ребятами. Пока ей верит только пара Ильи Яббарова и Риты Ларченко.Отметим, что Яббаров когда-то был любовником Ольги Рапунцель, а после "сделал"ребенка ее сестре Алене."Сударкина, по– моему делает это все, чтоб задержатьсяна проекте. Она и так висит на волоске за изуродование девчонки. Фашистка,одним словом. Ни один мужик на нее не смотрит, поэтому она решила сама залезтьбез мыла в семью. Давно бы ведущие выгнали ее с проекта с черной меткой, чтобона забыла дорогу на Дом2 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Эта Сударкина дура, гнать ее нужно. Просто таким образом она хочетудержаться на проекте. Она понимает, что ее выгоняют. Мерзко и подло лезть вчужую семью, где есть маленький ребенок. 🤮🤮", "Ухмылка ехидная сударкиной уже бесит.. Да прибейте ее там на проекте. Столкните с лестницы.. Пусть летит подальше с глаз долой", "Как мне хочется Сударкиной по морде надавать!" – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".