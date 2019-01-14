У Ольги Рапунцель появилась соперница. Участница шоу Дом-2
заявила о намерении разбить семью длинноволосой красотки.
У Ольги Рапунцель появилась соперница. Участница шоу "Дом-2"
заявила о намерении разбить семью длинноволосой красотки.
Ольга Сударкин не верит, что Дмитрий Дмитренко действительно
любит свою супругу Рапунцель. Блондинка не скрывает своих чувств к молодому
человеку. Жительница телестройки ранее только флиртовала с женатым участником шоу
, однако сейчас перешла в наступление и буквально преследует чужого мужа.
Сударкина заявила, что сможет увести Дмитренко у Рапунцель. По
мнению блондинки, в отношениях супругов уже давно нет любви. Дима и Оля не испытывают сексуального влечения друг к другу, и не
проявляют нежных чувств. Якобы житель уже не может скрывать
раздражение, которое вызывает у него жена.
Не смущает Сударкину и тот факт, что ее соперница недавно подарила наследницу Дмитренко. К слову, новоиспеченный
папаша души не чает в дочери Василисе. И много времени посвящает ее воспитанию.
Между тем, многие участники "Дома-2" уверены, что Ольга Сударкина,
ухлестывая за чужим мужем, пытается таким образом избежать построения отношений
с другими ребятами. Пока ей верит только пара Ильи Яббарова и Риты Ларченко.
Отметим, что Яббаров когда-то был любовником Ольги Рапунцель, а после "сделал"
ребенка ее сестре Алене.
"Сударкина, по– моему делает это все, чтоб задержаться
на проекте. Она и так висит на волоске за изуродование девчонки. Фашистка,
одним словом. Ни один мужик на нее не смотрит, поэтому она решила сама залезть
без мыла в семью. Давно бы ведущие выгнали ее с проекта с черной меткой, чтоб
она забыла дорогу на Дом2 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Эта Сударкина дура, гнать ее нужно. Просто таким образом она хочет
удержаться на проекте. Она понимает, что ее выгоняют. Мерзко и подло лезть в
чужую семью, где есть маленький ребенок. 🤮🤮", "Ухмылка ехидная сударкиной уже бесит.. Да прибейте ее там на проекте. Столкните с лестницы.. Пусть летит подальше с глаз долой", "Как мне хочется Сударкиной по морде надавать!" – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".