Министерство иностранных дел Японии отрицает, что официальный Токио отказался от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Японии и России.

Министерство иностранных дел Японии отрицает, что официальный Токио отказался от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве министров иностранных дел Японии и России. Об этом сообщает телеканал NHK.В воскресенье, 13 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что японские коллеги накануне двусторонних переговоров попросили не проводить совместной пресс-конференции по ее итогам.В ответ на это высокопоставленный представитель МИД Японии отметил, что это странно. Ведь состоится не просто обычная встреча глав министерств иностранных дел, а переговоры. "Я никогда не слышал о совместных заявлениях для прессы по ходу переговоров. С японской стороны отказа не было, — подчеркнул представитель МИД Японии.Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Японии Таро Коно пройдут в Москве 14 января, передает РИА Новости.Как подчеркивали ранее представители российского ведомства, ключевое условие решения проблемы мирового договора – безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.