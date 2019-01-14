Евгению Плющенко успешно удалили грыжу на позвоночнике. Об этом рассказала его жена Яна Рудковская. Какое-то время спортсмен проведет в больнице.

Евгению Плющенко успешно удалили грыжу на позвоночнике. Об этом рассказала его жена Яна Рудковская. Какое-то время спортсмен проведет в больнице.Ледовое шоу "Короли льда", постановщиком которого является Евгений Плющенко, состоялось без него. Фигурист не смог принять участие в нем из-за перенесенной операции. Об этом сообщает "Вокруг.ТВ" со ссылкой на оргкомитет уличных мероприятий "Московские сезоны".Накануне "Дни.ру" об экстренной госпитализации артиста. Диагноз не уточнялся, однако позже продюсер Яна Рудковская "КП", что муж давно жаловался на боль в шейных позвонках. Источником ее была грыжа, сдавливавшая нерв.Известно об этой проблеме олимпийскому чемпиону по фигурному катанию, со слов его супруги, стало еще летом, однако операцию откладывали, поскольку больничный не вписывался в плотный график шоу. Теперь Плющенко все-таки пришлось лечь под нож – грыжу удалили, и спортсмен находится на реабилитации."Евгений откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге, его беспокоили боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные прыжки и элементы ультра-си-класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту – Дзукаеву Дмитрию Николаевичу", – рассказала Рудковская.