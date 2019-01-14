Визит правоохранителей состоялся в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по Владимирской области и ОМВД России по Камешковскому району посетили детский дом в городе Камешково. Стражи порядка прибыли, чтобы поздравить ребят с наступившим Новым годом.Специально для ребят сотрудники культурного центра регионального УМВД подготовили и провели праздничный концерт. Каждый номер ребята встречали бурными аплодисментами и с удовольствием подпевали известные песни о любимом зимнем празднике.Продолжилась встреча за праздничным чаепитием, в ходе сотрудники полиции вручили ребятам подарки, а мальчишки и девчонки рассказали о том, каких успехов они добились в ушедшем году и желаниях, загаданных в новогоднюю ночь.Также полицейские, напомнили ребятам о законопослушном поведении, правилах личной безопасности, о том, каким должно быть поведение в публичных местах и на проезжей части.Прощаясь с воспитанники Камешковского детского дома, стражи порядка пожелали отличного настроения на весь наступивший год!