Если верить сообщению в гонконгском твиттер-аккаунте ChargerLAB, скоро на прилавках магазинов появится беспроводная зарядная станция Apple AirPower. Устройство обесечивает беспроводную зарядку нескольких устройств, например, iPhone, Apple Watch и AirPods со специальным футляром.

В сентябре 2017-го года компания Apple анонсировала выход зарядной станции AirPower, которая должна была обеспечивать одновременную беспроводную зарядку нескольких устройств, например, iPhone, Apple Watch и AirPods со специальным футляром. Зарядные коврики с поддержкой двух устройств стандарта Qi уже есть на рынке, но они не могут заряжать Apple Watch — часы используют несовместимую версию стандарта.Apple исходно переоценила свои возможности: спустя год с лишним после анонса AirPower так и не вышла, а все упоминания о ней исчезли с сайта компании. Тем не менее, если верить сообщению в гонконгском твиттер-аккаунте ChargerLAB, скоро устройство может появиться на прилавках магазинов.Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx— ChargerLAB (@chargerlab) January 12, 2019"Молния: AirPower близко. Мы только что узнали из заслуживающих доверия источника в цепочке поставок, что производитель Luxshare Precision уже начал производство беспроводного зарядного коврика AirPower. Luxshare Precision также является производителем [беспроводных наушников] AirPods и USB-C кабелей Apple".В подтверждение информации ChargerLAB приводит скриншот переписки в мессенджере WeChat, где собеседник пишет о старте производства AirPower. Информация о том, что AirPower будет выпускать для Apple именно Luxshare, появлялась еще в 2017-м. При этом компания будет не единственным производителем: якобы 21 января сборку AirPower начнет и давний партнер Apple, Pegatron. От сотрудника Pegatron ChargerLAB получили сведения об устройстве инновационного зарядника. Он, якобы, использует три слоя зарядных катушек в конфигурации (снизу вверх) 8-7-7.По слухам, выход на рынок AirPower задержался из-за многочисленных технических проблем, связанных с перегревом, интерференцией и эффективностью. Осенью 2018-го появились сообщения, что выпуск AirPower соостоится в первом квартале 2019-го.