УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ефимова Дмитрий Викторовича, 1989 рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Ефимова Дмитрий Викторовича, 1989 рождения, который 11 января 2019 года ушёл из дома в поселении Мосрентген и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 30 лет, рост 189 см., полного телосложения, волосы русые средней длинны.Был одет: пальто серо-черного цвета, кроссовки зимние с подошвой оранжевого цвета, джинсы синего цвета, рубашка голубого цвета, шапка черного цвета.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999) 010-51-79