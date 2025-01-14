В 2023 году зарегистрировано 4 320 случаев дистанционных хищений - на 30% больше, чем в годом ранее.

За минувший год дистанционные аферисты похитили у граждан Владимирской области почти 1,7 миллиарда рублей, что сопоставимо со стоимостью строительства новой школы на 1 000 учеников. По данным прокуратуры региона, в 2023 году зарегистрировано 4 320 случаев дистанционных хищений - на 30% больше, чем годом ранее.Преступники действовали по разнообразным схемам, включая звонки с предложениями выгодных инвестиций и продажи игровой валюты. Жертвами мошенников становились люди разных возрастов, которые теряли крупные суммы, включая одну историю, когда житель Киржача потерял более 4,9 миллиона рублей.Прокуратура напоминает жителям о необходимости соблюдать осторожность в общении с неизвестными и рекомендует в случае сомнительных звонков немедленно прекращать разговоры и обращаться в полицию.