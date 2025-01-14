Один ребенок находится в реанимации.

В Камешковском районе Владимирской области 12 января трое подростков разбились на квадроцикле. Ранее мы писали, что . Его пассажирами были два друга — 17 и 14 лет.Как рассказали в региональном минздраве, в результате аварии все трое получили травмы и были госпитализированы. Один из подростков отправлен на амбулаторное лечение, двое других находятся в больнице: состояние одного из них оценено как средней тяжести, а второго, находящегося в реанимации, — как тяжелое и стабильное.