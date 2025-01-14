406 вылетов совершила санавиация Владимирской области за 5 лет. Вертолеты эвакуировали пациентов в специализированные отделения медорганизаций во Владимире, федеральные центры Москвы,

406 вылетов совершила санавиация Владимирской области за 5 лет. Вертолеты эвакуировали пациентов в специализированные отделения медорганизаций во Владимире, федеральные центры Москвы, Нижнего Новгорода и других регионов. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава области. В регионе действуют две площадки: на территориях Областной клинической больницы и Областной детской клинической больницы. Вертолетом санавиации эвакуируют пациентов с серьезными травмами,