Экс-солистка Блестящих и телеведущая поделилась с поклонниками эмоциями на своей страничке в Instagram. При этом Ольга Орлова опубликовала новое фото с отдыха.

Экс-солистка "Блестящих" и телеведущая поделиласьс поклонниками эмоциями на своей страничке в Instagram. При этом Ольга Орловаопубликовала новое фото с отдыха.Знаменитость прекраснопроводит время на Сейшелах и ежедневно радует своих фолловеров яркимисолнечными снимками. В День Святого Валентина она выложила в соцсети фото напляже, на фоне Индийского океана. позирует на коленях в слитномтемно-синем купальнике, отлично подчеркивающем ее стройную фигуру."Влюбленные есть средивас? Отзовитесь. Сколько дней, месяцев или лет вашей любви? В этот день хочетсяромантики и романтических историй))) Если это не секрет – поделитесь своимиисториями", – обратилась к подписчикам Орлова (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – прим. ред.). И фолловеры тут же с удовольствиемприняли "вызов".Помимо личных историй,поклонники отметили, что звезда отлично выглядит. "Чудо, как хороша", "Простодевчонка!!! Олечка! Умница!!! Так выглядеть!!!", "Красивое фото и Ольга, иприрода", – прокомментировали снимок пользователи соцсети. Однаконекоторые нашли ракурс неудачным, поскольку, по их мнению, на фото некрасивовыглядят мышцы ног Орловой.Как писали "Дни.ру", ранееподписчики раскритиковали Ольгу за злоупотребление фоторедакторами. По ихмнению, 41-летняя слишком сильно ретуширует свои снимки и не умеет достойностареть, стесняясь своего возраста.