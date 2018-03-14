В одной из серии американского телесериала Родина появилось упоминание о распятом мальчике из Славянска. Персонажи сериала обсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году украинскими военными на площади в Донецкой области.

В одной из серии американского телесериала "Родина"появилось упоминание о "распятом мальчике" из Славянска. Персонажи сериалаобсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 годуукраинскими военными на площади в Донецкой области.Посюжету советник президента США по нацбезопасности Сол Беренсонразбирается с новостью об убийстве сына одного из повстанцев в Вирджинии.Фейковая новость спровоцировала настоящее убийство агента ФБР, за этимпоследовала волна насилия.Чтобы разобраться в ситуации, Беренсон обращается кэкс-сотруднику Службы внешней разведки России Ивану Крупину, который перешел насторону США. Он же рассказывает, что в случае с новостью об убийстве мальчика вВирджинии может прослеживаться "российский след". Таким образом, геройупомянул о распятом в Славянске ребенке. Эпизодможно посмотреть на девятнадцатой минуте серии, сообщает Lenta.ru.Телевизионный сюжет о "распятом мальчике" получил широкийрезонанс в российских СМИ в 2014 году, когда ряд изданий обратили внимание на то, что информация в сюжете несоответствует действительности.Американский сериал "Родина" основан на оригинальномизраильском телесериале "Военнопленные". Премьера первого сезона состоялась в2011 году.