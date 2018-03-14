В одной из серии американского телесериала Родина
появилось упоминание о распятом мальчике из Славянска. Персонажи сериала
обсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году
украинскими военными на площади в Донецкой области.
В одной из серии американского телесериала "Родина"
появилось упоминание о "распятом мальчике" из Славянска. Персонажи сериала
обсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году
украинскими военными на площади в Донецкой области.
По
сюжету советник президента США по нацбезопасности Сол Беренсон
разбирается с новостью об убийстве сына одного из повстанцев в Вирджинии.
Фейковая новость спровоцировала настоящее убийство агента ФБР, за этим
последовала волна насилия.
Чтобы разобраться в ситуации, Беренсон обращается к
экс-сотруднику Службы внешней разведки России Ивану Крупину, который перешел на
сторону США. Он же рассказывает, что в случае с новостью об убийстве мальчика в
Вирджинии может прослеживаться "российский след". Таким образом, герой
упомянул о распятом в Славянске ребенке. Эпизод
можно посмотреть на девятнадцатой минуте серии, сообщает Lenta.ru.
Телевизионный сюжет о "распятом мальчике" получил широкий
резонанс в российских СМИ в 2014 году, когда ряд изданий обратили внимание на то, что информация в сюжете не
соответствует действительности.
Американский сериал "Родина" основан на оригинальном
израильском телесериале "Военнопленные". Премьера первого сезона состоялась в
2011 году.