До наступления лета начнется автомобильное движение по Крымскому мосту. Строители готовы досрочно сдать автомобильную часть перехода через Керченский пролив после 9 мая 2018 года, заявил владелец компании Стройгазмонтаж, генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.

До наступления лета начнется автомобильное движение по Крымскому мосту. Строители готовы досрочно сдать автомобильную часть перехода через Керченский пролив после 9 мая 2018 года. Об этом заявил владелец компании "Стройгазмонтаж", генеральный подрядчик строительства Крымского моста, Аркадий Ротенберг.14 марта на строительство Крымского моста приехал президент России Владимир Путин. Он посмотрел своими глазами на то, как идет сооружение моста, сообщает РИА Новости.Строительство моста ведется с февраля 2016 года. При этом автомобильное движение по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Железнодорожный переход над Керченским проливом будет открыт в конце 2019 года.Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России. Его длина составит 19 километров, при этом он соединит берега Крыма и Тамани. Пропускная способность Крымского моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.Крымский мост строится в рекордные сроки, общая стоимость проекта составляет более 227 миллиардов рублей. В его строительстве задействованы более 10 тысяч человек.