Бык атаковал ничего не подозревавшую женщину, нанеся ей мощный удар в спину. Пострадавшая сделала сальто в воздухе. Как сообщают СМИ, она была госпитализирована с серьезными травмами, в том числе – повреждениями головы.

В сети размещены кадры инцидента с участием быка и прохожей, произошедшего на днях в штате Гуджарат на западе страны.Животное, прогуливавшееся по городской улице, проявило интерес к мотоциклисту, припарковавшемуся у обочины, однако затем его внимание переключилось на прохожую.Бык атаковал ничего не подозревавшую женщину со стороны спины. От удара жертва сделала сальто в воздухе и упала на асфальт.По данным издания The Times of India, пострадавшая была госпитализирована с серьезными травмами.