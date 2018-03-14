С 14 по 25 марта в Москве проходит самый масштабный фестиваль ирландской культуры в России Irish Week. В программе - более 30 кинопоказов, гала-концерт известных музыкантов, танцевально-музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, детские мероприятия и традиционный Парад святого Патрика в Сокольниках.

С 14 по 25 марта в Москве проходит самый масштабный фестиваль ирландской культуры в России Irish Week. В программе — более 30 кинопоказов, гала-концерт известных музыкантов, танцевально-музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, детские мероприятия и традиционный Парад святого Патрика в Сокольниках.В этом году Irish Week проводится уже в шестой раз. Как и раньше, у фестиваля нет единой центральной площадки, все мероприятия распределятся по самым привлекательным и посещаемым местам столицы, среди которых парк "Сокольники", кинотеатр "КАРО 11 Октябрь", "Известия Hall", Центральный дом художника, а также самые разнообразные клубы и пабы.Фестиваль ирландского кино (КАРО "Октябрь")Ирландский кинофестиваль соберет всех любителей хорошего кино уже в одиннадцатый раз. Восемь новинок ирландского кинематографа перенесут вас в разные уголки мира — это и сам Изумрудный остров, и американская глубинка, и Канада, и Афганистан, и даже просторы космоса за пределами Солнечной системы.Темой этого года заявлена "Изгои и скитальцы" / Rogues and Wanderers, она объединяет несколько фильмов из программы, сборник игрового короткого метра и дискуссию с участием гостей из Ирландии. Режиссеры и актеры приедут представить свои работы российскому зрителю.Среди самых ожидаемых фильмов – "Моди" с Салли Хокинс и Итаном Хоуком в главных ролях; номинант на "Оскар" как лучшая анимационная картина "Добытчица", которую представит создатель легендарной студии Cartoon Saloon Пол Янг; и главный фильм ирландского проката "Тюрьма Мейз".Гала-концерт "День и ночь святого Патрика" (клуб "Известия Hall")17 марта все поклонники ирландской культуры соберутся в клубе "Известия Hall" на фестивале "День и ночь святого Патрика" – крупнейшем гала-концерте ежегодной "Недели Ирландии" в Москве.На праздник в честь покровителя Изумрудного острова прибудут лучшие представители отечественной фолк-сцены, среди которых The Dartz, St. Patrick’s Brigade, Trelligh, Lost Temple Brothers, Оркестр волынщиков Москвы. Хедлайнерами из России станут группы "Тинтал" и "Тролль Гнёт Ель", а главными гостями фестиваля — новые звезды ирландского фолка CUAS.На протяжении всего вечера будут выбивать каблуками искры артисты ирландских и шотландских танцевальных шоу: Celtic Wind, Ceilidh, Ars Longa, Carey Academy, Iridan, Вереск, Brave Scots.Гостей ждет настоящая кельтская ярмарка, видеоарт на большом экране, а первые 300 гостей получат специальный ирландский подарок.Dance Irish (ДК МИИТ)18 марта Dance Irish станет самым ирландским местом в Москве, куда частичку изумрудного острова привезут его лучшие представители. Dance Irish – это праздник музыки и танцев из самого сердца Ирландии. Третий год подряд солисты всемирно известного шоу Riverdance, лучшие ирландские музыканты, а также лучше российские танцоры знакомят зрителя с самыми яркими сторонами ирландской культуры.Зрителей ждут специально поставленные для Dance Irish танцевальные номера, лирические песни на английском и ирландском и зажигательные мелодии.Искусство19 марта в Зверевском центре современного искусства состоится торжественное открытие выставки "Вторжение" художников Валерия Корчагина (Россия) и Аарона Смита (Ирландия) (куратор: Александра Орлова). Авторы представят творческое видение национальных особенностей русской и ирландской культур. 23 марта 2018 состоится дискуссия с участниками выставки.20 марта в кинотеатре "Звезда" состоится вечер ирландского видеоарта. Будут продемонстрированы работы авторов: Хелоизы О’Райлли, Майрид Маклин (фильм предоставлен Международным фестивалем видеоарта "Сейчас и потом"), Дермот Макневин. В рамках вечера зрители узнают о том, что такое видеоарт и почему он так интересен современным художникам, а также смогут обсудить увиденные работы.Кроме того, в рамках "Недели Ирландии" запланирована интересная детская программа, несколько презентаций книг, гастрономический фестиваль и традиционный Парад святого Патрика в Сокольниках. Фестиваль Неделя Ирландии проходит при поддержке фонда Culture Ireland. Подробная программа – на сайте фестиваля и на его страницах в соцсетях.