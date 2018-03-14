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<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-nissan-pokazal-novyj-vnedorozhnik-terra-so-vsex-storon.html" target="_blank">Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон</a> - В конце февраля компания Nissan официально рассекретила внешность своего нового рамного внедорожника, который составит конкуренцию проходимцам от Toyota и Mitsubishi. Но тогда производитель ограничился всего несколькими фото. Теперь Nissan вывесил новые фото, где новинка видна со всех ракурсов.