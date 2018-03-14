Сильный гололед погрузил в хаос столичные магистрали. Число
ДТП измеряется сотнями. Синоптики предупреждают: испытания на этом не
заканчиваются.
Сильный гололед погрузил в хаос столичные магистрали. Число
ДТП измеряется сотнями. Синоптики предупреждают: испытания на этом не
заканчиваются.
За прошедшие сутки в Москве зафиксировано свыше 700 дорожно-транспортных
происшествий. Это последствия сильного гололеда, который предсказывали
метеорологи.
Впрочем, в МЧС отмечают, что для непогожих дней в столице
такое количество аварий – почти норма. К примеру, 4 февраля, когда в столице
выпало более половины месячной нормы осадков, произошло около 680 ДТП. Около
700 столкновений было зафиксировано и 30 января – когда во всем Центральном
регионе России начался сильный снегопад с метелью и гололедом.
К сожалению, погода продолжит испытывать на прочность
столичных водителей и их транспортные средства. По данным погодного центра
"Фобос", на Москву в течение суток может обрушится ледяной дождь. Погода
начнет меняться во второй половине дня.
"Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром с
прояснениями, вечером осадки. Около 18:00 – ледяной дождь, поздним вечером
начнутся снегопады, гололед. Максимальная температура воздуха в столице около
0°, по области –3…+2°", – сообщают синоптики. По данным центра "Фобос",
атмосферное давление будет падать – до 740 мм ртутного столба.
Специалисты отмечают, что на погоду Московского региона начинает оказывать влияние атмосферный фронт. В ближайшие дни в небе будет облачно, пройдет снег. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме, передает RT.