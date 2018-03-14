Сильный гололед погрузил в хаос столичные магистрали. Число ДТП измеряется сотнями. Синоптики предупреждают: испытания на этом не заканчиваются.

Сильный гололед погрузил в хаос столичные магистрали. ЧислоДТП измеряется сотнями. Синоптики предупреждают: испытания на этом незаканчиваются.За прошедшие сутки в Москве зафиксировано свыше 700 дорожно-транспортныхпроисшествий. Это последствия сильного гололеда, который предсказывалиметеорологи.Впрочем, в МЧС отмечают, что для непогожих дней в столицетакое количество аварий – почти норма. К примеру, 4 февраля, когда в столицевыпало более половины месячной нормы осадков, произошло около 680 ДТП. Около700 столкновений было зафиксировано и 30 января – когда во всем Центральномрегионе России начался сильный снегопад с метелью и гололедом.К сожалению, погода продолжит испытывать на прочностьстоличных водителей и их транспортные средства. По данным погодного центра"Фобос", на Москву в течение суток может обрушится ледяной дождь. Погоданачнет меняться во второй половине дня."Днем в Москве и Подмосковье облачно, утром спрояснениями, вечером осадки. Около 18:00 – ледяной дождь, поздним вечеромначнутся снегопады, гололед. Максимальная температура воздуха в столице около0°, по области –3…+2°", – сообщают синоптики. По данным центра "Фобос",атмосферное давление будет падать – до 740 мм ртутного столба.Специалисты отмечают, что на погоду Московского региона начинает оказывать влияние атмосферный фронт. В ближайшие дни в небе будет облачно, пройдет снег. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме, передает RT.