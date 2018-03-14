Российская туристка родила во время купания в море. К
счастью, на отдыхе ее сопровождал отец – акушер, так что процесс прошел без
осложнений.
Российская туристка родила во время купания в море. К
счастью, на отдыхе ее сопровождал отец – акушер, так что процесс прошел без
осложнений.
Необычное для египетского курорта событие сфотографировала
одна из местных жительниц. Из окна апартаментов, расположенных напротив пляжа,
ей удалось запечатлеть появление нового человека прямо в морских волнах. Все
случилось на одном из пляжей Красного моря в городе Дахаб, к северо-востоку от
популярного курортного города Шарм-эль-Шейх.
Оказавшаяся в роли корреспондента Хадиа Хосни Эль Саид выложила фотографии на
своей странице в Facebook. В комментариях к посту она написала, что роды у
российской туристки начались преждевременно. А двое ее спутников – это супруг и
отец, который оказался профессиональным акушером-гинекологом. Поэтому нет
ничего удивительного в том ,что процесс появления на свет ребенка прошел без
каких-либо осложнений.
На фото видно, как девушка купается в море. Затем она зовет
к себе мужчин, которые остались на берегу. Через какое-то время роженица как ни
в чем не бывало выходит из воды, а оба ее спутника выносят младенца на берег.
Вполне возможно, что россиянка специально приехала на курорт
в сопровождении отца-медика. Роды в воде – популярная альтернатива традиционным
родам в операционной палате. Принято считать, что роженица испытывает меньше
болей во время схваток.
Так или иначе, кадры понравились пользователям сети. Тысячи
ставят "лайки" и делятся этими снимками на своих страницах.