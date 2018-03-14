Российская туристка родила во время купания в море. К счастью, на отдыхе ее сопровождал отец – акушер, так что процесс прошел без осложнений.

Российская туристка родила во время купания в море. Ксчастью, на отдыхе ее сопровождал отец – акушер, так что процесс прошел безосложнений.Необычное для египетского курорта событие сфотографировалаодна из местных жительниц. Из окна апартаментов, расположенных напротив пляжа,ей удалось запечатлеть появление нового человека прямо в морских волнах. Всеслучилось на одном из пляжей Красного моря в городе Дахаб, к северо-востоку отпопулярного курортного города Шарм-эль-Шейх.Оказавшаяся в роли корреспондента Хадиа Хосни Эль Саид выложила фотографии насвоей странице в Facebook. В комментариях к посту она написала, что роды уроссийской туристки начались преждевременно. А двое ее спутников – это супруг иотец, который оказался профессиональным акушером-гинекологом. Поэтому нетничего удивительного в том ,что процесс появления на свет ребенка прошел безкаких-либо осложнений.На фото видно, как девушка купается в море. Затем она зоветк себе мужчин, которые остались на берегу. Через какое-то время роженица как нив чем не бывало выходит из воды, а оба ее спутника выносят младенца на берег.Вполне возможно, что россиянка специально приехала на курортв сопровождении отца-медика. Роды в воде – популярная альтернатива традиционнымродам в операционной палате. Принято считать, что роженица испытывает меньшеболей во время схваток.Так или иначе, кадры понравились пользователям сети. Тысячиставят "лайки" и делятся этими снимками на своих страницах.