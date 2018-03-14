Актер признался, что денег у него нет. Поэтому судебные приставы и активизировались.

Актер признался, что денег у него нет. Поэтому судебные приставы и активизировались.Актер Алексей Панин в ближайшее время может остаться без штанов – на нем висят огромные долги. Сайте УФССП показывает, что на актере 211 исполнительных производств, самые свежие из которых заведены меньше месяца назад. По разным данным сумма задолженности Алексея может превышать 2 миллиона рублей. Но сам Панин уверяет, что не может погасить долги из-за безденежья. Поэтому судебные приставы уже запустили процедуру оценки его имущества, после чего оно будет выставлено на торги.Первым, очевидно, с молотка пойдет элитный автомобиль BMW 5-й серии 2012 года. Именно этой машиной управлял сумасбродный Панин, когда 5 февраля был остановлен сотрудниками ГИБДД на МКАД. За несколько дней до этого одиозный артист выложил в сети небольшой видеоролик, на котором двигался за рулем по Ленинскому проспекту, снимая себя на камеру с разных ракурсов. Артист периодически убирал руки с руля, а, главное, хорошо видно, что он ехал непристегнутым. На видео оперативно среагировали полицейские и оштрафовали артиста.Всего, как выяснила в базе ГИБДД у Панина числится около 250 нарушений. Ему был выписан 51 штрафа за на сумму в 40 тысяч рублейПо каждому просроченному платежу был составлен новый административный протокол по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ "Уклонение от административной ответственности". Кроме того, подготовлен пакет документов для отправки в суд с целью ограничить ему выезд за границу.