В своей ненависти к России украинские чиновники пытаются перещеголять друг друга. Теперь русофобы, сидящие в правительстве, добрались до своих же спортсменов – им запретили участвовать в соревнованиях на территории России.

В своей ненависти к России украинские чиновники пытаютсяперещеголять друг друга. Теперь русофобы, сидящие в правительстве, добрались досвоих же спортсменов – им запретили участвовать в соревнованиях на территорииРоссии.Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписалприказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любыхсоревнованиях на территории когда-то дружеского государства. Чиновникпохвалился этим на своей странице в Facebook, но при этом почему-то забылдобавить о том, что не спросил мнение спортсменов на этот счет.По словам Жданова, соревнования в России являются опаснымидля украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации неназначать соревнования на территории России. Речь идет, в том числе, об этапах Кубкамира и Европы, а также других турниров, проходящих под эгидой международныхспортивных федераций."Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с аренымирового спорта", – заключил украинский чиновник.Между тем всем памятен эпизод награждения фристайлистов наОлимпиаде в Пхенчхане, когда российский и украинский спортсмены обнялись,обернувшись флагом Украины.Российский фристайлист Илья Буров получил бронзовую медаль, а украинец АлександрАбраменко – золото.Позже наш атлет рассказал, что у него очень хорошиеотношения с Абраменко – они друзья и постоянно общаются. По его словам, политикаих не касается.В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира пофутболу и этапа Кубка мира по биатлону, пройдут еще несколько международныхсоревнований: чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по хоккею средиюниоров, чемпионат мира по боксу среди студентов, а также турниры в Москве подэгидой Женской теннисной ассоциации иАссоциации теннисистов-профессионалов.