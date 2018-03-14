В своей ненависти к России украинские чиновники пытаются
перещеголять друг друга. Теперь русофобы, сидящие в правительстве, добрались до
своих же спортсменов – им запретили участвовать в соревнованиях на территории
России.
В своей ненависти к России украинские чиновники пытаются
перещеголять друг друга. Теперь русофобы, сидящие в правительстве, добрались до
своих же спортсменов – им запретили участвовать в соревнованиях на территории
России.
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал
приказ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых
соревнованиях на территории когда-то дружеского государства. Чиновник
похвалился этим на своей странице в Facebook, но при этом почему-то забыл
добавить о том, что не спросил мнение спортсменов на этот счет.
По словам Жданова, соревнования в России являются опасными
для украинских спортсменов. Он также призвал международные федерации не
назначать соревнования на территории России. Речь идет, в том числе, об этапах Кубка
мира и Европы, а также других турниров, проходящих под эгидой международных
спортивных федераций.
"Агрессоры и нарушители должны быть изгнанными с арены
мирового спорта", – заключил украинский чиновник.
Между тем всем памятен эпизод награждения фристайлистов на
Олимпиаде в Пхенчхане, когда российский и украинский спортсмены обнялись,
обернувшись флагом Украины.
Российский фристайлист Илья Буров получил бронзовую медаль, а украинец Александр
Абраменко – золото.
Позже наш атлет рассказал, что у него очень хорошие
отношения с Абраменко – они друзья и постоянно общаются. По его словам, политика
их не касается.
В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по
футболу и этапа Кубка мира по биатлону, пройдут еще несколько международных
соревнований: чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по хоккею среди
юниоров, чемпионат мира по боксу среди студентов, а также турниры в Москве под
эгидой Женской теннисной ассоциации и
Ассоциации теннисистов-профессионалов.