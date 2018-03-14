Московская прокуратура проверяет обстоятельства гибели львенка
Мии, занесенного в красную книгу. По предварительным данным, с больным животным
устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы, что могло
привести к смерти питомца.
Московская прокуратура проверяет обстоятельства гибели львенка
Мии, занесенного в красную книгу. По предварительным данным, с больным животным
устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы, что могло
привести к смерти питомца.
Зоозащитница из Амурска Ольга Опарина написала в столичную
прокуратуру заявление с требованием проверить причины гибели четырехмесячной
львицы Мии. По мнению девушки, животное могло погибнуть из-за плохого обращения.
В течение последнего времени львенок принадлежал 31-летнему москвичу
Эмилю Панахову, который активно использовал животное для фотосессий. Так, с
Мией охотно позировали на камеру посетители элитной кальянной в "Москва-Сити", передает телеканал .
Как
сообщают работники заведения, Панахов ходил к ним как клиент и несколько раз
брал с собой львенка. "Наш хозяин финансировал содержание этой львицы, давал
деньги на еду для животного, но когда мы узнали, что Эмиль зарабатывает не
только у нас, то прекратили помогать и подали заявление в правоохранительные
органы", – рассказал управляющий кальянной Vysota 57 Алексей Зосимчук.
Однако нашлись и те, кто встал на защиту "бизнесмена". "Когда Эмиль
приходил ко мне в заведение, он сидел с животным только в отдельной комнате,
где никто не курил, – заявила пиар-директор High Lounge Карина Клюква.
Сообщается, что львенок страдал рахитом
и другими заболеваниями. Сожители подозреваемого рассказали, что он целенаправленно купил львицу за 120 тысяч рублей с целью заработать на
платных фотографиях. Мужчина таскал животное по салонам красоты и клубам.
Генпрокуратуре заявила, что
привлекут владельца львенка к уголовной ответственности, если факт
жестокого обращения с животным будет доказан. "Краснокнижное животное
может находиться в пользовании только с разрешения Мосприроднадзора, и для кальянных
таких разрешений не выдают", – сообщил начальник отдела Генпрокуратуры по
надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды Евгений
Надыршин.