Московская прокуратура проверяет обстоятельства гибели львенка Мии, занесенного в красную книгу. По предварительным данным, с больным животным устраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы, что могло привести к смерти питомца.

Московская прокуратура проверяет обстоятельства гибели львенкаМии, занесенного в красную книгу. По предварительным данным, с больным животнымустраивали фотосессии в элитных ресторанах и кальянных столицы, что моглопривести к смерти питомца.Зоозащитница из Амурска Ольга Опарина написала в столичнуюпрокуратуру заявление с требованием проверить причины гибели четырехмесячнойльвицы Мии. По мнению девушки, животное могло погибнуть из-за плохого обращения.В течение последнего времени львенок принадлежал 31-летнему москвичуЭмилю Панахову, который активно использовал животное для фотосессий. Так, сМией охотно позировали на камеру посетители элитной кальянной в "Москва-Сити", передает телеканал .Каксообщают работники заведения, Панахов ходил к ним как клиент и несколько разбрал с собой львенка. "Наш хозяин финансировал содержание этой львицы, давалденьги на еду для животного, но когда мы узнали, что Эмиль зарабатывает нетолько у нас, то прекратили помогать и подали заявление в правоохранительныеорганы", – рассказал управляющий кальянной Vysota 57 Алексей Зосимчук.Однако нашлись и те, кто встал на защиту "бизнесмена". "Когда Эмильприходил ко мне в заведение, он сидел с животным только в отдельной комнате,где никто не курил, – заявила пиар-директор High Lounge Карина Клюква.Сообщается, что львенок страдал рахитоми другими заболеваниями. Сожители подозреваемого рассказали, что он целенаправленно купил львицу за 120 тысяч рублей с целью заработать наплатных фотографиях. Мужчина таскал животное по салонам красоты и клубам.Генпрокуратуре заявила, чтопривлекут владельца львенка к уголовной ответственности, если фактжестокого обращения с животным будет доказан. "Краснокнижное животноеможет находиться в пользовании только с разрешения Мосприроднадзора, и для кальянныхтаких разрешений не выдают", – сообщил начальник отдела Генпрокуратуры понадзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды ЕвгенийНадыршин.