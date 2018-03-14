Госавтоинспекторы проверили соблюдение водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сегодня, 14 марта, в Петушинском районе инспекторы ГИБДД провели профилактическое мероприятие.Вблизи детских образовательных учреждений, расположенных городах Петушки и Костерево, в деревне Новое Аннино, поселках Вольгинский и Нагорный госавтоинспекторы проверили соблюдение водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.Автолюбители с пониманием отнеслись к проверке. Сотрудники полиции напомнили водителям о соблюдении Правил дорожного движения и о том, что перевозка детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.В ходе рейда инспекторы выявили девять нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей. В отношении водителей были составлены административные протоколы.Рейдовые мероприятия по соблюдению водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств будут продолжены.