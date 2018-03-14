Алиса Аршавина оплатила расходы Аэрофлота, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел 6 января на борту рейса SU1946 (Москва — Алматы).

Алиса Аршавина оплатила расходы "Аэрофлота", понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево.Исковое заявление о взыскании убытков в судебном порядке "Аэрофлот" подал 25 января 2018 года. "Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину", — заявил заместитель генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.По его словам, компания намерена и впредь бороться с дебоширами вне зависимости от их социального статуса. "Аэрофлот" действует по простому принципу: правила поведения на борту распространяются на каждого пассажира, закон един для всех без исключения", — подчеркнул Александров.Инцидент с Алисой Аршавиной произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва — Алматы) во время подготовки воздушного судна ко взлету. Супруга футболиста отказалась пристегивать себя и ребенка ремнем безопасности, а также пыталась пересадить няню своих детей в бизнес-класс из эконома, называя себя майором ФСБ. Командир воздушного судна принял решение о снятии женщины с рейса. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные в том числе с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания.С июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести "черные списки" нарушителей и отказывать им в перевозке. "Аэрофлот" применяет и собственные меры воздействия на дебоширов. В марте 2018 года перевозчик объявил, что будет лишать часто летающих пассажиров элитного статуса в программе "Аэрофлот Бонус" за деструктивное поведение.