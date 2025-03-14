Проект станет сборником произведений владимирских писателей и поэтов-фронтовиков.

Во Владимире создадут уникальную «говорящую» книгу для слепых под названием «Солдаты Великой Победы». Проект станет сборником произведений владимирских писателей и поэтов-фронтовиков, а также лучших фрагментов о войне из художественной и документальной литературы.К записи привлекаются желающие с приятным голосом и четкой дикцией. Она проходит в студии звукозаписи Специальной библиотеки по адресу: улица Горького, 57.Для регистрации необходимо позвонить по номеру: 53-04-03.