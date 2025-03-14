Инспекции нацелены на оценку состояния 43 военных городков.

Сотрудники жилищно-коммунальной службы №8 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России начали весенние осмотры объектов Министерства обороны во Владимирской области. Инспекции нацелены на оценку состояния 43 военных городков, включая 885 зданий, 81 объект теплового хозяйства, 98 водопроводно-канализационных и 68 электросетевых объектов.Специальная комиссия проверяет техническое состояние инфраструктуры и выявляет зимние дефекты. По результатам осмотров составляются акты с перечнем недостатков и предложениями по их устранению.Меры направлены на обеспечение безопасной и комфортной эксплуатации военных объектов.